Hollywood'un en başarılı ve en çok kazanan yıldızlarından biri olan Angelina Jolie'nin servetinin 100 milyon doları aştığı belirtildi. Brad Pitt'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık davasıyla karşı karşıya kalan Jolie'nin yakınlarına, "Para elbette önemli ama mutluluk için tek neden olmadığı gerçek. Çok ağladığım ve umutsuz olduğum anlarda para bu durumu değiştirmedi" dediği ortaya çıktı. Jolie'nin önümüzdeki yıl, sinema filmi değil çok güçlü bir dizi projesinde yer alacağı iddia edildi. Jolie, bu konuda 3 senaryoyu da incelemeye başladı.
- Dünya
- 29.06.2019
- Gazete
100 milyon $ mutlu etmiyor
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