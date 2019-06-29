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100 milyon $ mutlu etmiyor

100 milyon $ mutlu etmiyor
Hollywood'un en başarılı ve en çok kazanan yıldızlarından biri olan 'nin servetinin 100 milyon doları aştığı belirtildi. 'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık davasıyla karşı karşıya kalan Jolie'nin yakınlarına, "Para elbette önemli ama mutluluk için tek neden olmadığı gerçek. Çok ağladığım ve umutsuz olduğum anlarda para bu durumu değiştirmedi" dediği ortaya çıktı. Jolie'nin önümüzdeki yıl, sinema filmi değil çok güçlü bir dizi projesinde yer alacağı iddia edildi. Jolie, bu konuda 3 senaryoyu da incelemeye başladı.

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