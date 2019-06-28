Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin çağrısı üzerine, ikinci kez darbe girişimi yapıldı. Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalılar'ın da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin, 23-24 Haziran'da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını ve hepsinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. La Carlota Hava Üssü ve Venezuela devlet televizyonu VTV'yi ele geçirmeyi planlayan darbecileri, Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba'nın yönettiği anlaşıldı. Grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu öldürmeyi hedefledikleri ortaya çıktı.
- Dünya
- 28.06.2019
- Gazete
Venezuela’da ikinci darbe kalkışması bastırıldı
Venezuela’da, aralarında İsrail ve Kolombiyalı askerlerin de bulunduğu bir grup, yeni bir darbe yapmak istedi. Hepsi etkisiz hale getirildi. Grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu öldürmeyi hedefledikleri ortaya çıktı.
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