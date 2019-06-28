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  • 28.06.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 21:09

İşgalci askerleri sınırında yaraladı

'nin doğu sınırında düzenlenen "" gösterilerine müdahale eden işgalci askerleri, aralarında 1 gazeteci ile 8 sağlık görevlisinin de bulunduğu yaraladı.

İşgalci İsrail yine kan döktü!

'deki yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 8'inin sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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