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  • 29.06.2019 01:06
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 01:12

İran'a yönelik yaptırımların aşılması i oluşturulan faaliyete geçti

, ülkesine yönelik yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi i oluşturulan özel ödeme mekanizması 'in faaliyete geçtiğini ve ilk in yapıldığını bildirdi.

İran duyurdu: INSTEX faaliyete geçti

, 'nın başkenti Viyana'da, E3/EU+2 (, , , , ve ) ile İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı () ortak komisyonunun Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında düzenlenen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

" şu an faaliyete geçti ve ilk gerçekleştirildi." diyen Arakçı, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik yaptırımlarını ortadan kaldırma amacıyla oluşturdukları INSTEX'i Avrupa dışı 3'üncü ülkelerin kullanımına da açmayı planladıklarını söyledi.

KOEP kapsamında bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde olacağını belirten Arakçı, toplantının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

INSTEX NEDİR?
Avrupa'da Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler ABD yaptırımlarını aşarak İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için Instex mekanizmasını oluşturmuştu.

Başta İran'ın sattığı petrol ve doğalgaz ile eş değerde Avrupa'da üretilen malı satın almasını sağlayacak mekanizma olarak tasarlanan Instex'in daha sonra kapsamı daraltıldı.

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