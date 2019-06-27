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  • 27.06.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:17

'da yabancıların şirketlere ortaklık sınırı kaldırıldı

'daki limitet şirketlerde yabancı yatırımcılar için uygulanan yüzde 49'luk ortaklık sınırlaması kaldırıldı.

Resmen duyurdular! Suudi Arabistan'da büyük değişiklik
Sermaye Piyasası Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ülkede yatırım yapmak isteyen yabancıların diledikleri kadar hisseye sahip olabilecekleri belirtildi.

Önceki düzenlemede Suudi Arabistan'da bir şirkette yabancıların toplam hisselerinin yüzde 49'u geçmemesi kuralı geçerliydi. Yeni kararla yabancı yatırımcılar için hisse sınırlaması kaldırılmış oldu.

Suudi Arabistan'da 2015'te yapılan düzenlemeyle yabancı yatırımcıların doğrudan hisse senedi alabilmelerinin önü açılmıştı.
Riyad yönetimi, bir süredir petrol bağımlılığını azaltarak ülkeye yatırım çekme amacıyla çeşitli adımlar atıyor.

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