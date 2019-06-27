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  • 27.06.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 08:10

Son dakika: Ulawun yanardağı harekete geçti! Binlerce insan tehlike altında...

’nin () eyaletinde harekete geçen Ulawun yanardağı yüzünden bölgede yaşayan 5 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

Ulawun harekete geçti! Binlerce insan tehlike altında...

Radyo 'nın haberine göre 'nin eyaletindeki Bismarck Takımadaları gurubunda yer alan Ulawun yanardağı dün sabah saatlerinden itibaren lav püskürtmeye başladı.

Gökyüzünü kaplayan siyah duman tabakasının kilometrelerce alana yayıldığı ve kalın kül yağmuru altında olduğu belitilen bölgeden 5 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.

Lav akışı nedeniyle bazı otoyolların kapatıldığı adada, can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Takımadalardaki en tehlikeli yanardağlar arasında olduğu belirtilen Ulawun volkanının harekete geçmesi sonrasında PNG ulusal havayolu şirketi Air Niugini, adadaki Hoskins Havaalanı'na tüm uçuşlarını süresiz olarak durdurduğu açıkladı.

PNG Jeoloji 'nin verilerine göre, Ulawun, PNG'deki tüm volkanların en yüksek, en dik olanı ve ülkedeki altı ''yüksek riskli'' volkandan biri kabul ediliyor.

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