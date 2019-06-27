Son dakika haberine göre İngiliz medyası, İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiğini ve çalışanların tahliye edildiğini duyurdu. İngiliz medyası, İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiğini ve çalışanların tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor...
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