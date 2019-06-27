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  • 27.06.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:10

'te ! Çok sayıda yaralı var

'ın kentinde yola döşenen mayının bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu 18 kişi yaralandı. Iraklı yetkililerden olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerkük'te bombalı saldırı!

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kent merkezinin Hazra Mahallesi'nde daha önce yerleştirildiği tahmin edilen bomba bir minibüsün geçişi sırasında infilak etti.

18 KİŞİ YARALANDI

Emniyet yetkilileri ilk belirlemelere göre 18 sivilin yaralandığını aktardı.

lı yetkililerden olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerkük kentinin çeşitli noktalarında geçen mayıs ayında art arda meydana gelen 6 da 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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