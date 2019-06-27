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  • 27.06.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 23:32

İsrail polisleri Kudüs’te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 20 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etti. Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.

İsrail polisleri Kudüs’te bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye Mahallesi'nde 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd'in, İsrail polisince açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polislerinin akşam saatlerinde İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı, yaralılardan Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.

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