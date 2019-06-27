Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.06.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 20:11

ilk kez 'de

, yeni hükümetin kurulduğu nisan ayından bu yana ilk kez resmi ziyaret için Şeridi'ne geldi.

Filistin Başbakan Yardımcısı ilk kez Gazze'de

, hükümetinin kurulduğu 13 Nisan'dan bu yana ilk kez 'yi ziyaret etti.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı." denildi.

Ebu Amr'ın Filistin hükümetinin kurulduğu 13 Nisan'dan bu yana ilk kez Gazze'yi ziyaret ettiği belirtiliyor.

, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Muhammed Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ileri sürmüştü.

Gazze'nin idaresini elinde bulunduran Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Fetih hareketinin, Iştiyye başkanlığındaki bu hükümeti kurmasının, ayrıştırma ve bölünmeyi pekiştirmeye dönük mevcut siyasetin bir tür devamı olduğu" ifade edilmişti.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriFilistin Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr ilk kez Gazze'de
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri