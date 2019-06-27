El Salvadorlu Aylan

Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için 2 aydır bekleyen 26 yaşındaki, dün yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önceile nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi. Facia, Suriye'deki iç savaştan kaçan Kurdi ailesini hatırlattı. Aile, 2 Eylül 2015'te Bodrum'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışırken, botun alabora olması sonucu Aylan Kurdi, annesi ve kardeşi hayatını kaybetmişti. Aylan bebeğin bedeni sahile vurmuştu.