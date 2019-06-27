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El Salvadorlu Aylan

Dün Meksika sınırında yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan 26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria'nın cansız bedeni ajanslara düştü. Facia, Suriye'deki iç savaştan kaçan Kurdi ailesini hatırlattı.

El Salvadorlu Aylan
ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için 2 aydır bekleyen 26 yaşındaki El Salvadorlu Ramirez, dün yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce 23 aylık kızı Valeria ile nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte yaşamını yitirdi. Facia, Suriye'deki iç savaştan kaçan Kurdi ailesini hatırlattı. Aile, 2 Eylül 2015'te Bodrum'dan Yunanistan'a şişme botla geçmeye çalışırken, botun alabora olması sonucu Aylan Kurdi, annesi ve kardeşi hayatını kaybetmişti. Aylan bebeğin bedeni sahile vurmuştu.

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