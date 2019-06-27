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  • 27.06.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 17:45

Tokayev duyurdu! dar gelirlilerin larını affedecek

, Kazakistan vatandaşlarının lerinin tamamının silineceğini duyurdu. Kazakistan'da bugüne kadar lara devlet tarafından 18 milyar dolarlık destek sağlandı.

O ülke vatandaşların borcunu siliyor

'da 9 Haziran'da olarak seçilen , ülkedeki her altı vatandaştan birinin si olduğunu, ödenemeyecek durumda olan bu kredilerin silineceği müjdesini verdi.

Bloomberg'e konuşan Tokayev, hükümetin kurtarma paketi ile cılık sektörüne destek olmaması gerektiğini söyledi ve 18 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 3 milyonunun sıkıntısından kurtarılması için düğmeye basılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede ülkede yaklaşık 500 bin kişinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu ve kişi başı borcun ortalama 788 dolara denk geldiği bildirildi.

Yaklaşık 10 yıldır ekonomik sıkıntı çeken Kazakistan'da bugüne kadar bankalara devlet tarafından 18 milyar dolarlık destek sağlandı.

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