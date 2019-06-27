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  • 27.06.2019 08:18
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 08:24

Alman polisi kurt maskeli sapığın peşinde!

Çantasından tuttuğu çaresiz çocuğu ağaçların arasına sürükleyen sapığın ayrıca deri eldivenler giydiği belirlendi. Alman polisi, kurt maskeli sapığı arıyor.

Ormanda kurt maskeli tecavüz!

'nın kentinde kurt maskesi takmış bir sapık, 11 yaşındaki çocuğa tecavüz etti.

Yalnızca Almanya'yı değil dünyayı dehşete düşüren olay, tesadüfen bölgeden geçen iki kişinin saldırıya tanık olmasıyla ortaya çıktı.

Kurt maskeli saldırgan, çantasından tuttuğu çaresiz çocuğu ağaçların arasına sürükledi.

Korkunç olayın ardından tecavüzcü ormandan uzaklaştı ve izini kaybettirdi.

Münih polisi, saldırganın kurt maskesinin yanı sıra deri eldivenler de giydiğini belirledi.

Vücudunda hafif yaralar olan kurban, annesinin desteği sayesinde polislere ifade verebildi.

Polis ekipleri, kurt maskeli sapığı arıyor.

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