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  • 28.06.2019 07:36
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 07:36

'den kritik adım! Küresel ısınmayla mücadele için "acil iklim durumu"

'nin en büyük kenti olan , küresel ısınmayla mücadele etmek için "acil iklim durumu" ilan etti. İklim u ilanı, iklim değişikliğinin nasıl durdurulacağına  dair kesin politikalar sunmuyor ancak belediyeler için bu konuda mücadele sözü  verme simgesi olma özelliği taşıyor.

ABD'de acil durum! Resmen duyurdular...

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı , yerel ve ulusal çapta küresel ısınmayla mücadele hareketliliği başlatmak için yeni bir adım attı.

New York Şehir Konseyi, "iklim u" ilan edilmesini ve küresel iklim krizine bir an önce yanıt verilmesini öngören karar tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.
New York, küresel acil durum ilan eden ve nüfusu bir milyonun üzerinde olan ilk kenti oldu.

İklim acil durumu ilanı, iklim değişikliğinin nasıl durdurulacağına dair kesin politikalar sunmuyor ancak belediyeler için bu konuda mücadele sözü verme simgesi olma özelliği taşıyor.

"Serin Dünya için İnovasyon" adlı forumun verilerine göre, şu ana kadar 15 ülkede 670 yönetim birimi iklim acil durumu ilan etti. ABD'de ise New York hariç, aralarında ve Hoboken'ın bulunduğu sadece 18 kent acil durum ilanı yaptı.

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