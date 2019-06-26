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  • 26.06.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 19:23

Golan'da 'nün görev süresi uzatıldı

, 'in işgalindeki 'nde görev yapan Birleşmiş Milletler 'nün süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.

Golan Tepeleri hakkında flaş gelişme!

(GK), ABD-Rusya ortak teklifiyle BM 'nün () görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını kabul etti.

BM Antlaşması'nın 7'inci bölümüne göre verilen kararda, "'deki şiddetin bir sonucu olarak bölgede ciddi çatışma tehlikesine karşı alarm" uyarısında bulunuldu.

"Suriye iç çatışmasına taraf olan tüm partilerin operasyon bölgesinde bütün askeri eylemleri durdurmaları ve uluslararası insani hukuka saygı duymaları" istenen kararda, "Suriye ve li tarafların, aralarındaki 1974 Anlaşması'nın hükümlerine bağlılığı ve ateşkesine tam olarak uyulması" gerekliliği vurgulandı.

UNDOF'UN GÖREV SÜRESİ 30 HAZİRAN'DA SONA ERİYORDU

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'de BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki 'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.

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