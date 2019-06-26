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  • 26.06.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 13:08

Son dakika haberi: Rus parlamentosu 'den çekilme kararını onayladı

Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan () çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

Rusya'dan gerilim yaratacak hamle!

Parlamento Genel Kurulunda, 'nın 'den çekilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı tarafından onaylanması bekleniyor.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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