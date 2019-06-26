Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.06.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:48

Son dakika... 'nin seçildi

'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli 'nin seçildi.

Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine o isim seçildi

'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli nin seçildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Buric, Thorbjorn Jagland'dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül'de başlayacak.

Norveçli Jagland, 2009'dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri