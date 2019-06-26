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  • 27.06.2019 00:02
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 00:09

- sınırında kız ve babası boğuldu! Trump onları sorumlu tuttu

Başkanı , yasa dışı olarak ABD'ye geçmeye çalışırken sınırındaki nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünden, sadece Demokratları sorumlu tuttu.

G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Amerikan kamuoyunu dünden beri yoğun şekilde meşgul eden Martinez ailesinin dramı hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu durumdan ve Martinez ile kızı Valeria'nın boğularak hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tutan Trump, kendi yönetiminin masum olduğunu savundu.

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