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  • 26.06.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 12:29

'dan gerilimi ile ilgili yeni açıklama: Savaşa girmek...

Cumhurbaşkanı Ruhani, son dönemde ile yaşanan gerilim sonrası ortaya atılan savaş iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Ruhani IRNA'ya yaptığı açıklamada, İran’ın asla ABD ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi.

İran'dan ABD gerilimi ile ilgili yeni açıklama: Savaşa girmek...

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın asla ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi ve ekledi, "İran'ın bölgede gerilimi artırmak gibi bir niyeti yok."
Ruhani, IRNA'ya yaptığı açıklamada, bölgede artan gerginliklerin sorumlusunun ABD olduğunu ve ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmamış olması durumunda bölgede olumlu gelişmeler görülmüş olacağını belirtti.
Ruhani, bölgedeki gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve bu görüşmede İran'ın, bölgede istikrar ve barışı desteklemeye devam edeceğini söylediğini belirtti.

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