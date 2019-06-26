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  • 26.06.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 15:46

: ABD ile arasındaki ticaret anlaşması "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandı

, ABD ile arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti. Mnuchin ABD'nin yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.

ABD resmen duyurdu! 'Yüzde 90 anlaştık'

CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı ve Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta 'daki G20 zirvesinde bir araya gelecek.

Mnuchin ABD'nin yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.

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