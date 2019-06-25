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  • 25.06.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 23:02

terör örgütü liderini yakaladı

güvenlik güçleri Yemen’de terör örgütü ’ın üst düzey yöneticilerinden al-Muhajir’i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran’da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı.

Suudi Arabistan terör örgütü DEAŞ liderini yakaladı
güvenlik güçleri Yemen'de terör örgütü 'ın üst düzey yöneticilerinden birini yakaladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Yemen'de düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden al-Muhajir'i yakaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun 3 Haziran'da gerçekleştirildiği belirtilerek operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve elektronik cihaz ele geçirildiği de yapılan açıklamada yer aldı.

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