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  • 25.06.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:36

Son dakika haberi: 'dan 'ye rest: politikamızdan asla vazgeçmeyeceğiz

tehditleri devam ederken 'dan açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif, "Nükleer silah politikamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İran'dan ABD'ye rest!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman peşinde olmayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen karşıtı bir konferansta yaptığı konuşmada, yönetiminin iddialarının aksine ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

Tahran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne üye olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na imza attığını hatırlatan Zarif, "Buna karşın ABD ve siyonist rejim, kimyasal silahlarını imha etmekten kaçınıyor." dedi.

Zarif, geçen hafta İran'a yönelik bir askeri saldırıyı 150 kişinin hayatını kaybedebileceği ihtimali üzerine durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı 'a, "150 kişi için mi endişelendiniz? Nükleer ve kimyasal silahlarla kaç kişiyi öldürdünüz, kaç nesli yok ettiniz?" diye sordu.

İran lideri 'in nükleer silahları yasakladığını hatırlatan Zarif, "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurduğu sırada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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