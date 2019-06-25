Rusya'da korkutan deprem! Büyük panik yaşandı

Rusya'nın doğusunda 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünü Kamçatka Yarımadası'ndaki Nikol'skoye'nin 152 kilometre açığı olarak veriyor.

Depremin büyüklüğünü 6.6'dan 6.3 olarak güncelleyen USGS kayıtlarına göre, sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, herhangi bir tsunami uyarısının verilmediğini bildiriyor.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Kamçatka Yarımadası'nın yanından geçiyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.