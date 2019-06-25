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  • 25.06.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:54

'da korkutan ! Büyük panik yaşandı |

'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası yakınlarında 6,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirilirken, deprem sonrası bölgede kısa süreli panik yaşandığı aktarıldı.

Rusya'da korkutan deprem! Büyük panik yaşandı

'nın doğusunda 6.3 büyüklüğünde oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünü Kamçatka Yarımadası'ndaki Nikol'skoye'nin 152 kilometre açığı olarak veriyor.

Depremin büyüklüğünü 6.6'dan 6.3 olarak güncelleyen USGS kayıtlarına göre, sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Reuters haber ajansı, herhangi bir tsunami uyarısının verilmediğini bildiriyor.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Kamçatka Yarımadası'nın yanından geçiyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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