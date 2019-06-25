Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya-2019 forumu kapsamında askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya-2019 forumu kapsamında askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.
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