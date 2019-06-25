Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.06.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 23:56

'da "Armiya-2019" forumu başladı

'da aralarında hava savunma füze sisteminin de sergilendiği 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" başladı. Yaklaşık 120 ülkeden askeri heyetin katıldığı , 'a kadar açık kalacak.

Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya-2019 forumu kapsamında askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'da "Armiya-2019" forumu başladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri