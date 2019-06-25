Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.06.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 17:36

Korku dolu anlar: Çocuk yolda kapısını açtı, annenin haberi olmadı!

’de otomobilin arka koltuğundaki çocuk, annesinin kullandığı aracın kısmına geçerek kapı açık şekilde yolculuk yaptı. Yolculuk bu şekilde devam ederken, güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. İşte korku dolu anlar...

Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak daha dikkatli olmasını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKorku dolu anlar: Çocuk yolda bagaj kapısını açtı, annenin haberi olmadı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri