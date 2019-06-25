Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak daha dikkatli olmasını istedi.
Yolculuk bu şekilde devam ederken, polis güvenlik kamerası görüntülerinden durumu fark etti. Anneyi polis merkezine çağıran görevliler, uyarıda bulunarak daha dikkatli olmasını istedi.
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