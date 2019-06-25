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  • 25.06.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 10:12

İngiliz 'leri 'tan havalandı!

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mayıs ayında ülkenin ’taki Akrotiri hava üssüne konuşlandırdığı 6 adet savaş uçağının ve üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

İngiliz F-35'leri Kıbrıs'tan havalandı!

'nin 'ta konuşlandırdığı savaş uçakları ve üzerinde 14 görev uçuşu gerçekleştirdi.

Terör örgütü 'a karşı yürütülen operasyonlarda istihbarat amaçlı kullandığı belirtilen uçakların göreve silahlı çıktığı ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği kaydedildi.

Toplamda 138 F-35 almayı planlayan İngiltere şu ana kadar 17 uçağı teslim aldı. Yatay iniş yapma kabiliyetine sahip F-35B modeli uçakların ekim ayında İngiltere'nin önceki yıl denize indirdiği HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde de konuşlandırılıp test edileceği belirtiliyor.

Uçak gemisinin ve F-35'lerin 2021 yılı itibariyle birlikte operasyon seviyesine ulaşması hedefleniyor.

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