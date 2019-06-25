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  • 25.06.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:26

’ın yeni sözcüsü belli oldu

Saray’ın yeni basın sözcüsünün ’ın olduğu açıklandı.ABD Başkanı , geçtiğimiz günlerde üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu.

Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü belli oldu

Başkanı 'ın eşi Melania Trump hesabı üzerinden ABD Saray'ın yeni basın sözcüsünün 'ın olduğunu açıkladı. Trump, "Stephanie Grisham'ın 'ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörü olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Grisham uzun süredir Melania Trump'ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu.

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