İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını, Alman ve AB siyasetçileri "Demokrasi" vurgusu yaparak değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın bugüne kadar zaferle çıktığı tüm seçimler sonrası büyük eleştirilerde bulunan iki yüzlü Batı, Türkiye'deki demokrasiyi yeni gördü. Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı SPD'li Michael Roth, "Demokrasinin canlı olduğu Türkiye için ne kadar cesaret verici bir işaret. AB ve Almanya'nın Türklere yüzünü daha güçlü biçimde dönmesi önemli" dedi. Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, "Türkiye demokratik açıdan yeni bir güne uyanıyor. Avrupa Parlamentosu her zaman demokratik güçlerin yanında durdu. İstanbul halkı, iki defa demokrasiyi savundu" açıklamasında bulundu. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kati Piri ise, "Bu seçim Türkiye'de demokrasi için büyük bir kazanç" ifadesini kullandı.
MAZBATA SÜRECİ BAŞLADI
YSK, kesin olmayan sonuçları kayıt altına aldı. İmamoğlu'nun oyunun 4.741.868 olduğu birleştirme tutanağı, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından imzalandı. İtaraz süresi bitiminde, İmamoğlu'na mazbatanın verileceği açıklandı.
MAZBATA SÜRECİ BAŞLADI
YSK, kesin olmayan sonuçları kayıt altına aldı. İmamoğlu'nun oyunun 4.741.868 olduğu birleştirme tutanağı, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından imzalandı. İtaraz süresi bitiminde, İmamoğlu'na mazbatanın verileceği açıklandı.
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