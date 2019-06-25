31 Mart seçimlerinde "İstanbul'u fetheden Yunan" manşetleri atan Yunan basını, 23 Haziran sonrası Türkiye ve Erdoğan için küstah ifadeler kullandı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Ta Nea seçim sonuçlarını "Sultan'a tokat, İmamoğlu tekrar kazandı" manşetiyle duyurdu. Devlet kurumu Atina Haber Ajansı ise muhalefetin Erdoğan'a önemli bir mağlubiyet yaşattığını İslami değerleri ön plana çıkaran AK Parti'nin politikalarının artık "halk tarafından kabul görmediği" yorumunu yaptı.
MEDYATİK NARA!
YABANCI BASIN, İMAMOĞLU'NU YAZDI! HADLERİNİ AŞIP, BAŞKAN ERDOĞAN'I İSE HEDEF TAHTASI YAPTI.
New York Times: Türk seçmeni seçimlerin tekrarlanması nedeniyle Erdoğan'a fırça attı.
BBC: Bu seçim Erdoğan için kilit önemde bir sınavdı.
Guardian: Bu seçim sonuçları, Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin geleceği için dramatik sonuçları olacaktır.
Haaretz: İmamoğlu ikinci kez zafer kazandı.
Washıngton Post: İmamoğlu, Erdoğan'ın 'tüm azmine rağmen' zafer kazandı. İktidar partisi net şekilde geriledi.
Wall Street Journal: Erdoğan'ın mega kentteki çeyrek asırlık hakimiyeti sona erdi.
KONDA BİLDİ
ANKET firmaları arasında sonucu en doğru tahmin eden firma Konda oldu. Şirketin 19 Haziran'da yayınladığı anket verilerine göre, İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyordu. Sandıktan çıkan sonuç, tahminin doğru çıktığını ortaya koydu. Firmalar arasında ORC, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanacağı yönünde öngörüde bulunan tek firmaydı. ORC'ye göre İmamoğlu yüzde 46, Yıldırım ise yüzde 47'lerde görünüyordu.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, doğru tahmin yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
MEDYATİK NARA!
YABANCI BASIN, İMAMOĞLU'NU YAZDI! HADLERİNİ AŞIP, BAŞKAN ERDOĞAN'I İSE HEDEF TAHTASI YAPTI.
New York Times: Türk seçmeni seçimlerin tekrarlanması nedeniyle Erdoğan'a fırça attı.
BBC: Bu seçim Erdoğan için kilit önemde bir sınavdı.
Guardian: Bu seçim sonuçları, Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin geleceği için dramatik sonuçları olacaktır.
Haaretz: İmamoğlu ikinci kez zafer kazandı.
Washıngton Post: İmamoğlu, Erdoğan'ın 'tüm azmine rağmen' zafer kazandı. İktidar partisi net şekilde geriledi.
Wall Street Journal: Erdoğan'ın mega kentteki çeyrek asırlık hakimiyeti sona erdi.
KONDA BİLDİ
ANKET firmaları arasında sonucu en doğru tahmin eden firma Konda oldu. Şirketin 19 Haziran'da yayınladığı anket verilerine göre, İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyordu. Sandıktan çıkan sonuç, tahminin doğru çıktığını ortaya koydu. Firmalar arasında ORC, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanacağı yönünde öngörüde bulunan tek firmaydı. ORC'ye göre İmamoğlu yüzde 46, Yıldırım ise yüzde 47'lerde görünüyordu.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, doğru tahmin yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
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