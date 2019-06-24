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  • 25.06.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 00:21

Zarif'ten "B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor" uyarısı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkanı 'ın aksine "B Takımı" olarak adlandırdığı John Bolton'un başını çektiği grubun diplomasi yerine savaş istediğini belirtti.

İran'dan 'B Takımı'na sert sözler! Diplomasi yerine...

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkanı Trump'ı Bolton'un başını çektiği "B Takımı" konusunda uyardı.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

", ABD askeri güçlerinin Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan Bolton'un, Trump'ı 'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı bir konuşmada Bolton hakkında, "Çok iyi iş çıkarıyor ama konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından bugün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

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