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  • 24.06.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 15:54

Son dakika haberi: 'dan Bahçeli'ye ziyaret

ve Genel Başkanı 'nin görüşmesi sona erdi. , "Savunma ve güvenlik konusunda Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk" dedi.

Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

, Genel Başkanı ile görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Savunma ve güvenlik konusunda Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk. Kendi görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer Genel Başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz politikalarla alakalı, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta bildiğiniz gibi ABD Savunma Bakanıyla NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız G20 çerçevesinde Amerika'nın Başkanı ile bir araya gelecekler. Dolayısıyla bunun öncesinde bu şekilde yaptığımız ziyaretlerle hem yaptıklarımızı hem de sayın Genel Başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Çalışmamız bundan ibaret."



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