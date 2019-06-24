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  • 24.06.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 15:58

Son dakika: 'da darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi öldürüldü

Son dakika haberine göre, 'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Etiyopya'da darbe girişimi! Güvenlik şefi öldürüldü

'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi kaçmaya çalışırken öldürüldü.

DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI
Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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