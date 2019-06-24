Pakistan'da "atom bombasının babası" olarak tanınan nükleer fizikçi Dr. Abdulkadir Han, Mursi'nin ölümüne ilişkin önemli mesajlar paylaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan paylaştığı mesajda Han, "Cumhurbaşkanı Mursi'nin Rusya, Hindistan ve Pakistan'a gitti. Ancak birçok kişi elektrik üretecek uranyum ile zenginleştirilmiş bir Mısır nükleer reaktörü yeniden çalıştırmaya yönelik olarak Ruslarla anlaştığını bilmiyor. Aynı zamanda, Mısır'ın üç yıl sonra aynı amaç için alacağı bir başka reaktör kurmayı da kabul etti" ifadelerini kullandı.



Pakistanlı nükleer fizikçi Dr. Abdulkadir Han

"MISIR HALKININ GERÇEĞİ BİLMESİ GEREKİYOR"

Han, "Mısır meseleleri hakkında konuşmamak benim için daha iyi olurdu," diye ekledi, "ancak Mısır halkının Cumhurbaşkanı Mursi'nin kaderini belirlemek için gerçeği bilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

AFRİKA'NIN ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLECEKTİ

Han, "Mısırlılar bu ziyaretin sonuçlarının Batı'ya çok korkutucu geldiğini biliyor mu? Mısır, ülkedeki elektrik problemini sonsuza dek çözecek ve Afrika kıtasını aydınlatacak kadar elektrik ihraç etmiş olacaktı " dedi.

Pakistanlı fizikçi, "Mısırlılar, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yönetimi sırasında Mısır'ın iki Alman denizaltı aldığını bilmeli. İsrail, Mısır'ın, doğru füzelere sahip olması durumunda, ülkenin bir uçak gemisini vurabilecek denizaltılara sahip olmasını engellemesi için Almanya'ya baskı yaptı" ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Alman-Mısır satışını onayladığını ancak bunun "devlet sırları" olduğunu iddia ederek açıklamalarını yapamadığını kabul ettikten sonra Mart ayında İsrail'de ortaya çıktı.

Han ayrıca, Mısırlıların, İsrail'in geniş gözetimine izin verebilecek bir askeri uyduya sahip olmasının önemini anlamadığını da belirtti. Fizikçi, "Mursi, bu konuda Hintli bilim adamları ile aynı fikirdeydi ve 2013 yılında darbe olmasaydı, Mısır bugün böyle bir uydunun sahibi olmaya çok yaklaşacaktı" açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak Han, pek çok kişinin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mısır'ın füzelere ihtiyacı olduğunu söylediğini ve Rusya'nın da bunun için resmi bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini bilmediğini söyledi.

Middle East Monitor haberinde, Han ayrıca, Cumhurbaşkanı Mursi'nin Al-Tarraz adındaki Mısırlı Tümgenerali anlaşmayı görüşmek için gönderdiğini ancak ABD'nin ordu üzerindeki baskısı nedeniyle bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.