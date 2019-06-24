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  • 24.06.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 23:44

den kaçtı!

Uruguay İçişleri Bakanlığı, 'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde faaliyet gösteren yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşılarından Rocco Morabito'nun, ülkede tutuklu bulunduğu den kaçtığını bildirdi.

Mafya lideri hapishaneden kaçtı!

Uruguaylı yetkililer, 2017'de başkent Montevideo'da yakalanan ve 'ya iade edilmek üzere tutuklu bulunan 53 yaşındaki Morabito ve diğer 3 mahkumun nin çatısındaki bir boşluktan firar ettiğini belirtti.

Savcılar, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ve cezaevinde ülkesi İtalya'ya iade edilmeyi bekleyen Morabito'nun, ile İtalya'nın Milano şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol oynadığını kaydetti.

İtalya'da 1994'den bu yana aranan Morabito, 23 senenin ardından 2017'de Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı.

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