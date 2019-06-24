Lübnan'dan açıklama: Filistin'i satanlardan olmayacağız

Lübnan'da 2005 ila 2016 yılları arasında farklı dönemlerinde başbakanlık yapmış Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"nı ele almak üzere bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnanlıların Filistin'i satanlardan olmayacağını söyledi.

Sinyora'nın evinde gerçekleşen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının üzerinde pazarlık yapılacak bir mal veya gayrimenkul olmadığına dikkat çekildi.

Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından açıklanan "Yüzyılın Anlaşması"nın ekonomik paketinin reddedildiği açıklamada, söz konusu anlaşmanın, ABD Başkanı Trump'ın işgal altındaki Kudüs kenti ve Golan Tepeleri ile ilgili attığı adımlarla başlayan Filistin davasını tasfiye girişimini tamamlamayı hedeflediği vurgusu yapıldı.

Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüş hakkını tanıyan kararlar başta olmak üzere uluslararası kararlara bağlılıklarını teyit eden Lübnanlı eski başbakanların açıklamasında, "Filistin davası, hala Arapların vicdanında yerini alan en öncelikli meseledir. Çünkü milli, ulusal ve ahlaki bir dava olan Filistin, pazarlık konusu olacak bir mal veya gayrimenkul değildir." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının önceki gün açıklanan ekonomi paketine göre, ilk aşamada Gazze, Batı Şeria, Mısır, Ürdün ve Lübnan'daki Filistinliler için 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade edilmişti.

"FİLİSTİN'İ SATANLARDAN OLMAYACAĞIZ"

Beyaz Saray'ın internet sitesinde önceki gün, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinin yayınlanmasının ardından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, ekonomik olarak zor bir durumda olan Lübnan'ı milyar dolarlarla aldatabileceğini sananların yanıldığı kaydedildi.