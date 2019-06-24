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  • 24.06.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:36

Dikkat! Kaynaşlı ile arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

'nun istikameti Kaynaşlı ile arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Sürücüler dikkat! 20 gün boyunca ulaşıma kapalı olacak

'nun istikameti Kaynaşlı ile arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.

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