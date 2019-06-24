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  • 24.06.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:56

Çipras'tan 'ye küstah uyarı: Aklından bile geçirme

'ın kamu yayıncısı 'e bir röportaj veren , Atina'nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söylerek skandal bir açıklamaya imza attı.

Çipras'tan Türkiye'ye küstah uyarı

'ın kamu yayıncısı 'e bir röportaj veren , Atina'nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

Çipras, Avrupa Birliği'nin bu hafta Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda 'ya, 'deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti.

Çipras, daha önce de Ankara'yı uyarmış ve saldırgan tutumundan vazgeçmemesi halinde bunun ''bedeli'' olacağını söylemişti.

YUNAN ORDUSU HAZIRDA BEKLİYOR
Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık 'nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini'nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer en çok Rodos'un doğusunda ve Meis'in güneyinde 'nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor.

Habere göre olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetleri karşılık verecek, ancak hava kuvvetleri de destekleyici rol oynayabilecek.

İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ DE GÖNDERİLDİ
Türkiye ve arasında 'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara geçen hafta bölgeye ikinci sondaj gemisini de gönderdi.

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