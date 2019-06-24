Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.06.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:28

uçağında şok olay! Uçakta unutuldu

firmasına ait bir uçakta uçuş sırasında uyuyakalan bir kadın, uçakta unutulduğunu ve kendisini birkaç saat sonra park halindeki karanlık uçakta bulduğunu söyledi.

Air Canada uçağında şok olay! Uçakta unutuldu

9 Haziran'da Quebec'ten Toronto kentine uçan Tiffani Adams adlı kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını anlattı. Adams daha sonra park edilmiş, karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta, emniyet kemeri hala bağlı halde uyandığını söyledi.

Adams, olayın ardından "kabuslar gördüğünü" belirtti.

ise olayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, geceyarısı, uçak indikten birkaç saat sonra, tamamen karanlık uçakta, hala koltuğuna bağlı bir şekilde uyandığını, yaşadığı deneyimin "korkunç" olduğunu söyledi.

Adams daha sonra, arkadaşı Deanna Dale'i arayıp nerede olduğunu söylediğini ve bir dakika bile konuşamadan telefonunun şarjının bittiğini anlattı.

Uçak kapalı olduğu için de telefonunu şarj edemedi.

Dale de daha sona Toronto'daki Pearson Havaalanını aradı ve arkadaşının nerede olduğunu bildirdi. Adams, kokpitte bulmayı başardığı bir el feneriyle dikkat çekmeye çalıştı.

Adams daha sonra, bavul taşıyan araçlardan birinin sürücüsü tarafından fark edildi.

Tiffani Adams, Air Canada personelinin kendisine bir limuzin ve otel odası önerdiğini, ancak mümkün olduğunca çabuk evine dönmek için bu teklifi reddettiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAir Canada uçağında şok olay! Uçakta unutuldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri