Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.06.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 23:34

Trump'tan Kaşıkçı i sorusuna "kaçamak" yanıt

Başkanı , Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ABD’nin 'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin ülkesinin soruşturma açıp açmayacağına yönelik soruya net bir yanıt vermekten kaçındı. Trump, " ile iş yapmak istemiyorum' diyecek kadar aptal değilim. Bu arada eğer Suudiler bizimle iş yapmazsa ne yapacaklar? ya da Çinlilerle çalışacaklar" dedi.

Trump o soruya yanıt vermekten kaçındı!

Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, Birleşmiş Milletler'in () Suudi gazeteci Kaşıkçı ine ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun () soruşturma açması çağrısına ülkesinin uyup uymayacağına ilişkin soruya kaçamak yanıt verdi.

Kaşıkçı cinayetinin "zaten herkes tarafından derinlemesine araştırıldığını" savunan Trump, " bir günde birçok insanı öldürdü. 'daki diğer ülkeler saldırgan. Eğer 'a bakacaksanız, İran'a bakın, adını anmayacağım diğer ülkelere bakın ve neler olduğunu görün." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ile ticaret hacminin 450 milyar doları bulduğunu kaydeden Trump, "'Suudi Arabistan ile iş yapmak istemiyorum' diyecek kadar aptal değilim. Bu arada eğer Suudiler bizimle iş yapmazsa ne yapacaklar? ya da Çinlilerle çalışacaklar." dedi.

BM'NİN KAŞIKÇI RAPORU
Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğunda katledilmişti. , Kaşıkçı cinayetinde Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin "yüksek inanca" sahip olduğunu ABD Başkanı Trump'a bildirmiş ancak Trump CIA'nın raporunu dikkate almamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yaptığı incelemeler sonrası hazırlanan raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasına ilişkin ABD'ye de çağrıda bulunulan raporda, "ABD, henüz açılmadıysa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin FBI soruşturması başlatmalı ve uygunsa ABD içinde cezai kovuşturma yürütmeli." ifadelerine yer verilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTrump'tan Kaşıkçı cinayeti sorusuna "kaçamak" yanıt
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri