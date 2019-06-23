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  • 23.06.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 09:38

Son dakika: ABD'yi korkutan

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde meydana geldi. , depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

ABD'yi korkutan deprem

(USGS), ABD'nin California eyaletinde merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki in, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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