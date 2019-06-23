Hawaii’de kara gün ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin bugün açıklanacağını söyledi.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğü doğruladı. Uçağın, pistten kalkışında mı yoksa yaklaşırken mi düştüğü açıklanmadı. Hayatını kaybeden yolcuların isimleri ise açıklanmadı.

