ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğü doğruladı. Uçağın, pistten kalkışında mı yoksa yaklaşırken mi düştüğü açıklanmadı. Hayatını kaybeden yolcuların isimleri ise açıklanmadı.
- Dünya
- 23.06.2019
- Gazete
Hawaii’de kara gün
ABD'nin Hawaii eyaletinde Oahu Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin bugün açıklanacağını söyledi.
- Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
- Kan dondurdu! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi
- Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.