ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün İran'a saldırmama kararının arka planı ortaya çıkmaya başlıyor. New York Times (NYT) gazetesi, Trump'ın ABD'ye ait insansız hava aracının düşürülmesinin ardından İran'a olası bir saldırıyı ele aldığı süreçte Fox News kanalının haber sunucusu Tucker Carlson'un yorumlarının tesirinde kaldığını öne sürdü.

"EĞER İRAN İLE BİR SAVAŞA GİDERSEN..."

Haberde, Pentagon, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden isimlerin de bulunduğu toplantıda, Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin İran'a yönelik bir saldırıyı desteklediğini ancak İran'a yönelik bir saldırının 'ağır faturası' konusunda çıkan şüpheci seslerin Trump'ın kararında etkili olduğu belirtildi. Buna göre, son günlerde İran'a karşı bir saldırının çılgınlık olacağını söyleyen Trump'a yakın sunucu Carlson'un "Eğer İran ile bir savaşa gidersen, yeniden seçilme şansına elveda demelisin" yorumu Trump'ı İran'a saldırmaktan alıkoyan en önemli etkenlerden biriydi.

10 DAKİKA ÖNCE DURDURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

NYT, Trump üzerinde etki sahibi Carlson'un bir süredir İran'a bir saldırının 'kolay bir zaferle' sonuçlanmayacak bir bölgesel savaşa dönüşebileceği, bunun da Trump'ın savunduğu bütün tezlere karşı olacağını söylediğini yazdı. Trump, 2016'daki başkanlık seçimlerinde, ABD'nin Ortadoğu'da dâhil olduğu savaşlar nedeniyle milyarlarca dolar ve çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, önceki yönetimleri eleştirmişti. ABD Başkanı, önceki gün İran'a karşı saldırıyı başlamasından 10 dakika önce durdurduğunu açıklamıştı. İlk yaptığı açıklamada saldırıya onay verip ardından vazgeçtiğini söyleyen Trump, daha sonra saldırıya hiç nihai onay vermediğini belirterek ilk açıklamasından sapmıştı. NYT gazetesi ise adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararından son anda vazgeçtiği ve o anda havada saldırı için uçakların hazır beklediğini iddia etmişti. Ancak cuma akşamı NBC'ye konuşan Trump uçakların havada olduğu iddiasını yalanlamıştı. Trump, aynı mülakatta, İran ile savaş istemediğini yinelese de bir s avaş olması durumunda İran'ın 'benzeri görülmemiş bir yok olmayla karşı karşıya kalacağını' söylemişti.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD Başkanı Trump, dün başkanlık konutu Camp David'e giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri seçeneğin hâlâ masada olduğunu ancak İran ile diyalog haline geçmek istediğini tekrar etti. Nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda İran'ın "zengin ve mutlu bir ülke" olacağını söyleyen Trump, "Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım" ifadelerini kullandı. İran yönetiminin zeki bir şekilde halkını umursamasını umut ettiğini söyleyen Donald Trump, İran konusunda çok sert tutumuyla tanınan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında "O kesinlikle bir şahin ancak İran konusunda herkesi dinliyor" ifadesini kullandı. Trump, yüksek kaliteli çok sayıda İranlı dostu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada Camp David'de çalışmalarına devam ederken Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Trump, pazartesi günü İran'a büyük ek yaptırımlar getireceklerini bildirdi ve "o gün için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

'İRAN KARŞI KOYACAK'

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, Tesnim haber ajansına "(ABD) ne karar alırsa alsın İran topraklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. İran, ABD'nin herhangi bir saldırganlığı veya tehdidine karşı koyacak. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız" diye konuştu.