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  • 23.06.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 20:35

, Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı

 Kore'nin resmi haber ajansı 'da yer alan haberde, ülkenin  lideri Kim Jong-un'un,  Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı  belirtilmişti. , yazılı bir açıklamayla Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı.

Dünyanın konuştuğu mektup doğrulandı

Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklamayla Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı.

Sözcü Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'tan (Kim'e) bir mektup gönderilmiştir ve iki lider arasındaki karşılıklı yazışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kore'nin resmi haber ajansı 'da yer alan haberde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtilmişti.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Zirvesine katılarak ve liderleriyle bir araya gelecek.

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