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  • 23.06.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 20:22

, Trump'ın Kim'e mektubunu doğruladı

'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı 'ın lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdiği belirtildi. Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedilmişti.

Beyaz Saray o mektubu doğruladı!

, ABD Başkanı 'ın lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklamayla Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı.

Sözcü Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'tan (Kim'e) bir mektup gönderilmiştir ve iki lider arasındaki karşılıklı yazışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtilmişti.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran'da 'nın Osaka kentinde G-20 Zirvesine katılarak ve liderleriyle bir araya gelecek.

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