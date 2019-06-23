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  • 24.06.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 00:51

'te yolcu treni nehre düştü! Çok sayıda ölü var

'in şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağından korkuluyor. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların düzenlediği çalışmalar devam ediyor.

O ülke şokta! Tren nehre düştü

'te şehrinden ve başkent Dakka arasında sefer yapan Udayon Ekspresinde yaşandı. Sylhet şehrinden çıkarken köprü üstünden geçen yolcu trenindeki birkaç vagon köprünün çökmesiyle nehre düştü.

Yetkililer 700 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve nehirden 7 ceset çıkarıldığını açıkladı.



Kaza sonucu yüzlerce can kaybı olabileceği düşünülüyor. Bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşlar olay yerine akın ederek kazazedelere yardım eli uzattığı gözlendi. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların düzenlediği çalışmalar devam ediyor.

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