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80 günde dünya turu

Dünyanın her yerinde oda, apartman dairesi ya da büyük bir ev kiralayabilmenizi sağlayan ’den müjde. 80 günde 6 kıta, 18 ülkelik dünya turu programı hazırlandı.

80 günde dünya turu
AİRBNB gezginler i 6 kıtadan 18 ülkeyi kapsayacak şekilde 80 günlük bir dünya turu müjdesi verdi. Eylül ayında 'dan başlayacak gezide, konaklama, yolculuk ve yemek masrafı 5 bin dolara dahil olacak. Ancak katılımcılar Londra'ya gidiş geliş seyahatlerini, ek yemek masraflarını ve birtakım küçük harcamaları kendileri karşılayacak. Gezi ücreti gün sayısına bölünecek olursa, günlük maliyetin yaklaşık 60 dolara tekabül ettiği söylenebilir. 'den başlayacak tur sırasıyla Romanya, Özbekistan, , , Etiyopya, Kenya, Nepal, Butan, Tayland, Çin, , , , ABD, Ekvador, Şili ve İzlanda'yı keşfedecek.

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