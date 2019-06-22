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  • 22.06.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 20:48

'da yerel hükümete i

'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için inde bulunduğu bildirildi. Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu , Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin bastırıldığını söyledi.

O ülkede darbe girişimi!

Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu , Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan inde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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