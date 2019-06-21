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  • 21.06.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 12:12

Son dakika haberi: 'da fabrika ı: Onlarca ölü var

'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan da en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. , ölenlerin hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını söyledi.

Ülkeyi sarsan felaket! Onlarca ölü var

'da çakmak fabrikasında çıkan da en az kişi 30 öldü.

Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Tatan Dirsan Atmaja çıkan yangında 30 kişinin çalıştığı fabrikada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Atmaja, hayatını kaybedenler hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını bildirdi.

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