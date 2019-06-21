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  • 21.06.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:41

Son dakika haberi: 'ta camiye saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

’ın başkenti ’ta Şiilere ait İmam Muntazer Hüseyiniye Cami’ine giren bir canlı bomba kendini patlattı. Patlama sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bağdat'ta camiye intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.



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