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  • 21.06.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 15:49

Devrim Muhafızları Komutanı: Düşürülen İHA'nın yanında başka bir uçağı da vardı ancak onu vurmadık

Devrim Muhafızları komutanı, düşürülen casus İHA'nın eşlik ettiği ve içerisinde 35 kişinin yer aldığı öğrenilen bir uçağın da tespit edildiğini ancak vurulmadığını açıkladı.

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Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre, devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Generali Amir Ali Hacızade, ile yaşanan İHA krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacızade, düşürülen İHA'nın eşlik ettiği ve içerisinde 35 kişinin bulunduğu öğrenilen bir uçağın tespit edildiğini ancak uçağı 'vurmaktan kaçındıklarını' açıkladı.


Öte yandan, Hacızade, söz konusu İHA'nın ise düşürülmeden 10 dakika önce uyarıldığını söyledi.

İHA'ya yönelik uyarının yerel saate göre sabah 3:55'te yapıldığını belirten General, İHA'nın vurulma saatinin ise 4:05 olduğunu belirtti.

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